Українським атлетам довелося готуватися до найважливіших змагань чотириріччя на тлі війни, яку розпочала Росія. Постійні бомбардування та ракетні удари вибивали з рівноваги наших спортсменів.

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Насібов: Росіяни не знають, що відчуваємо ми

Дворазовий призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов під час інтерв'ю Sport.ua розповів про свої хвилювання за рідних та друзів, які проживають у Миколаєві та Запоріжжі. Він неодноразово хотів кинути все та "бути поряд з найдорожчими людьми".

На міжнародних турнірах Парвізу доводиться протистояти "нейтральним" спортсменам, до яких він відчуває лише ненависть.

"Коли на змаганнях випадає боротися з росіянином чи білорусом, не відчуваю до них нічого, крім ненависті. Бо він не знає, що відчуваємо ми. Власне, цього не розуміють ні європейці, ні американці. У них яке було життя, таке й залишається.

Але вони ж у цьому не винні. На відміну від росіян. "Ми тут при чому?", – пишуть вони мені. "Бо це твоя країна робить, – відповідаю. – Чому о першій ночі ти спиш, а я з тримісячною дитиною сиджу в підвалі?", – розповів Насібов.

Раніше Насібов розповів про свій досвід спілкування з представниками країн-агресорів. Борець показував їм відео з обстрілами цивільних об'єктів та намагався донести правду.