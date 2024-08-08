Насібов – Лейвесі: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх в Парижі відбудеться фінальна битва турніру з греко-римської боротьбі у ваговій категорії до 67 кілограмів. За олімпійське "золото" у цій дисципліні змагатиметься українець Парвіз Насібов.

Український борець Парвіз Насібов ціною травми гарантував собі срібну медаль Олімпійських ігор в Парижі. Однак амбіції спортсмена не обмежуються другим місцем на подіумі, пише 24 Канал.

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Фінал за "золото" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби

На рахунку 25-річного борця вже є срібна медаль Токіо-2020. Тож у фінальній сутичці з іранцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі українець боротиметься за найвищу нагороду Олімпійських ігор в Парижі.

Шлях до фіналу був непростим для Парвіза Насібова. У 1/8 фіналу він переміг серба Мате Немеша з рахунком 3:2.

В наступному раунді українець здобув вольову перемогу над Амантуром Ісмаїловим з Киргизстану. А у драматичному півфіналі Парвіз переміг азербайджанця Хасрата Джафарова.

Під час останньої сутички Насібов отримав травму ока. Внаслідок удару ліктем у борця утворилася величезна гематома, яка повністю закрила око. Парвізу в той же вечір зробили медичну процедуру, щоб відкачати рідину. Будемо сподіватися, що травма не завадить українському борцю.

Фінальний поєдинок з греко-римської боротьби Олімпіади-2024 орієнтовно розпочнеться о 19:57. Пряма трансляція чемпіонського поєдинку між Парвізом Насідовим та Саїдом Лейвесі буде доступна на сайті 24 Каналу.

Дивіться онлайн фінал Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби