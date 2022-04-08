Наші військові дають добрячої пі**и цій нечисті, – дружина Зінченка

Дружина Олександра Зінченка бореться з війною на інформаційному фронті. Влада не сумнівається у перемозі України.

Дружина Зінченка: Україна обов’язково переможе

Влада подякувала кожному українцеві, який робить свій вклад, аби здолати ворога. Вона наголосила, що наш народ сповнений героїзму.

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"Дивлячись на все, спостерігаючи війну в Україні, я хочу подякувати кожному українцю. Це і керівництво країни, і ЗСУ, нацгвардію, поліцію, медиків, звичайних громадян, волонтерів, людей, які їдуть у гарячі точки, ставлять під загрозу своє життя, щоб рятувати чиєсь інше. Це справжні герої", – сказала дружина футболіста.

У перемозі України Влада навіть не сумнівається. Вона зазначила, що наші військові дають гідну відсіч окупанту.

Україна обов’язково переможе. Ми повинні не забувати, що наші військові дають добрячої пі**и цій нечисті. Ми маємо поважати нашу армію та наш народ. Слава Україні!,

– наголосила Влада Зінченко.