Жена Зинченко: Украина обязательно победит
Власти поблагодарили каждого украинца, который делает свой вклад, чтобы преодолеть врага. Она подчеркнула, что наш народ полон героизма.
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"Смотря на все, наблюдая войну в Украине, я хочу поблагодарить каждого украинца. Это и руководство страны, и ВСУ, нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров, людей, которые едут в горячие точки, ставят под угрозу свою жизнь, чтобы спасать чье-то другое. Это настоящие герои", – сказала жена футболиста.
В победе Украины Власть даже не сомневается. Она отметила, что наши военные дают достойный отпор оккупанту.
Украина обязательно победит. Мы должны не забывать, что наши военные дают хорошую пи**и этой нечисти. Мы должны уважать нашу армию и наш народ. Слава Украине!,
– подчеркнула Влада Зинченко.
- Александр Зинченко активно помогает своим землякам. Недавно он записал видеообращение в мировое сообщество. Он призвал помочь Украине и остановить действия путинской орды.
- Также футболист Манчестер Сити присоединился к фонду футболистов-легионеров, собирающего средства для Украины.