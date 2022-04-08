Жена Зинченко: Украина обязательно победит

Власти поблагодарили каждого украинца, который делает свой вклад, чтобы преодолеть врага. Она подчеркнула, что наш народ полон героизма.

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"Смотря на все, наблюдая войну в Украине, я хочу поблагодарить каждого украинца. Это и руководство страны, и ВСУ, нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров, людей, которые едут в горячие точки, ставят под угрозу свою жизнь, чтобы спасать чье-то другое. Это настоящие герои", – сказала жена футболиста.

В победе Украины Власть даже не сомневается. Она отметила, что наши военные дают достойный отпор оккупанту.

Украина обязательно победит. Мы должны не забывать, что наши военные дают хорошую пи**и этой нечисти. Мы должны уважать нашу армию и наш народ. Слава Украине!,

– подчеркнула Влада Зинченко.