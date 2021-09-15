Наші гравці тільки що вийшли з академії, – Луческу прокоментував нічию з Бенфікою

Динамо розписало мирову з Бенфікою у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував гру своїх футболістів.

"Ми грали проти дуже сильного суперника"

Мірча Луческу поділився враженнями від матчу, у якому Динамо могло вирвати перемогу у Бенфіки. Румунський спеціаліст бачить у нічиї позитивний результат для киян. В українського клубу ще будуть шанси у наступних іграх, тому команді потрібно набиратись досвіду.

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Наставник похвалив суперника, який добре та організовано грав в обороні та не дав багато створити динамівцям. "Містер" виділив і те, що Бенфіка – досвідчена команда: "Ми грали проти дуже сильного суперника, добре організували гру в обороні й мало що дозволили створити Бенфіці біля наших воріт".

У всіх попередніх іграх, які я дивився, лісабонці створювали дуже багато проблем суперникам. У їхньому складі швидкі технічні гравці, працюють на високих швидкостях, тому було складно сьогодні. Як я казав, нам протистояла досвідчена команда, що має у своєму складі багато гравців із великим міжнародним досвідом. У нас же молоді гравці, які тільки що вийшли з академії,

– сказав Луческу.

Відзначимо, що у компенсований арбітром час динамівці могли вирвати три очки у португальців. Микола Шапаренко розмочив нулі на табло, але гол не був зарахований через офсайд.

Після першого туру у групі E лідирує Баварія. Мюнхенський клуб розтрощив на виїзді Барселону (0:3). Бенфіка та Динамо йдуть на другому та третьому місцях. На дні групи несподівано поки що розташовується Барселона.

Наступний матч Динамо у Лізі чемпіонів зіграє у Мюнхені проти Баварії (29 вересня).