Наш спорт відкинули на 10 років назад, – Світоліна розкритикувала US Open за допуск росіян

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує активно висловлюватися щодо відсторонення росіян від міжнародного спорту. Спортсменка прокоментувала рішення US Open щодо представників Росії та Білорусі.

Світоліна: Вони мали запровадити більш серйозні заходи

Еліна розкритикувала організаторів четвертого у сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США – US Open. Оскільки вони дозволили виступити у Нью-Йорку спортсменам з Росії та Білорусі.

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Це їхнє рішення, їм вирішувати, який шлях обирати. Я не підтримую його, оскільки відчуваю, що вони мали запровадити більш серйозні заходи. Наш спорт відкинули назад щонайменше на 10 років. Тому що уся інфраструктура або потрапила під удар, або остаточно зруйнована. Можу навести низку факторів, які б говорили на користь рішення не допускати російських та білоруських гравців до змагань,

– наголосила українка.

Організатори US Open, який відбудеться з 29 серпня по 11 вересня, вирішили не повторювати санкцій, які запровадили на Вімблдоні.

Вімблдон перший великий турнір із тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях.

Це обурило тенісну спільноту ATP та WTA. Там заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.

WTA та ATP вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022 через мовчазних росіян. Оскільки жоден гравець з Росії та Білорусі не засудив дії своєї країни.