У нас мало добрих журналістів, – Магучіх

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася думками про українських журналістів. Бронзова призерка Олімпійських ігор сумнівається у кваліфікації українських ЗМІ.

Магучіх: Навіщо писати, якщо ти не знаєш

20-річна стрибунка звернула увагу на те, що журналісти іноді плутають стрибки у довжину та стрибки у висоту. Це дві різні дисципліни у легкій атлетці.

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Все-таки журналісти, заголовки, я зрозуміла, що у нас мало хороших і кваліфікованих журналістів, бо іноді читаєш заголовки "Стрибунка в довжину виграла етап Діамантової ліги" і моя фотографія, ось Ярослава Магучіх. І ти дивишся і думаєш: "Ну, хоча б прочитай, що це стрибки у висоту". Навіщо писати, якщо ти не знаєш,

– сказала Магучіх.

Скандали довкола Магучіх

У 2021 році українська стрибунка у висоту потрапила у скандал. На Олімпіаді в Токіо, де Магучіх виборола "бронзу", вона обійнялася з росіянкою Марією Лесіцкене.

Після цього Ярославу цькували у соцмережах і на її захист стали ряд українських спортсменів на чолі з Жаном Беленюком та Станіславом Горуною.

Припинити цькувати Магучіх закликали в Міноборони. Сама спортсмена переконувала, що в її діях не було ніякої політики, а обійми росіянки були через сплеск емоції.

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Після Ігор у Токіо Ярослава вдруге потрапила на фото з Лесіцкене. Цього разу українка та росіянка потрапили на одне фото після етапу Діамантової ліги.

Фото було зроблене з іншими спортсменками на прохання представниці Польщі Каміли Ліцвінко. Вона закінчувала кар'єру й хотіла пам'ятне фото. Окрім Магучіх, на фото була українка Ірина Геращенко.

Після закінчення сезону Магучіх відповіла на звинувачення. Тоді Ярослава також неоднозначно висловилася на адресу журналістів.

"Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?", – писала українка.