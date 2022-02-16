Магучіх знову на п'єдесталі

Ярослава Магучіх приїхала у Словаччину у статусі чинної чемпіонки змагань. Також участь у турнірі взяла інша українка Ірина Геращенко, повідомляє 24 канал.

До речі Українка Левченко здобула срібну медаль зі стрибків у висоту у Франції

На жаль, лише одній із українських стрибунок у висоту вдалось зайняти місце на п'єдесталі. Магучіх зупинилась на результаті 1.96, але цієї висоти не вистачило для захисту чемпіонки турніру. Ярослава стала другою.

Переможницею старту стала австралійка Елеанора Паттерсон, яка підкорила планку на висоті 1.99, що на три сантиметри більше, ніж в українки.

Геращенко із 1.93 стала сьомою.

Цікаво. Магучіх та Геращенко продемонстрували найкращі результати сезону.

Трійку лідерів замкнула легкоатлетка з Чорногорії Марія Вуковіч – 1.96.

Олімпійська чемпіонка у Токіо росіянка Марія Ласіцкене посіла лише 6-ту позицію з результатом 1.93.

Нагадаємо, що для Магучіх це вже другий подіум у сезоні. Ярослава стала третьою на змаганнях у Чехії.

Результати змагань

1. Елеанора Паттерсон (Австралія) – 1.99

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.96

3. Марія Вуковіч (Чорногорія) – 1.96

…

7. Ірина Геращенко (Україна) – 1.93

До слова. У чоловічих стрибках Україну представляли Андрій Проценко та Олег Дорощук, але обидва зупинилась за межами п'єдесталу.