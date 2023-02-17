Нарешті з перших хвилин: Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч Ла Ліги

Український вінгер Віктор Циганков наршеті отримав нагоду продемонструвати свою майстерніть з перших хвилин. Дебютний старт для українського футболіста.

Віктор Циганковий потрапив у стартову одинадцятку Жирону на матч Ла Ліги проти Альмерії. Матч вібудеться в пятницю, 17-го лютого, о 22:00, пише 24 канал.

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Український вінгер вперше потрапив у стартовий склад Жирони. У Віктора Циганкова у активі уже є два зіграних два поєдинка за іспанський колектив, проте тоді українець виходив на поле з лави запасних. Зокрема у поєдинку проти Валенсії та Кадіса. Також Циганков два матча просидів на заміні (коли тільки приєднався до Жирони), так і не з'явившись на футбольному газоні (проти Вільярреала та Барселони).