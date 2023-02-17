Виктор Цыганковый попал в стартовую одиннадцатку Жирону на матч Ла Лиги против Альмерии. Матч пройдет в пятницу, 17 февраля, в 22:00, пишет 24 канал.

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Украинский вингер впервые попал в стартовый состав Жироны. У Виктора Цыганкова в активе уже есть два сыгранных два поединка за испанский коллектив, однако тогда украинец выходил на поле из ряда запасных. В частности, в поединке против Валенсии и Кадиса. Также Цыганков два матча просидел на замене (когда только присоединился к Жироне), так и не появившись на футбольном газоне (против Вильярреала и Барселоны).