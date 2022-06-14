Наполовину заповнений стадіон: скільки фанатів підтримають збірну України у матчі проти Ірландії
Джерело:УАФ
Збірна України 14 червня зіграє домашній поєдинок Ліги націй проти Ірландії. Матч відбудеться у польскому Лодзі.
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На матчі між збірними України та Ірландії в Лізі націй очікується 10 тисяч глядачів. Це 55% від загальної місткості стадіону ЛКС у польській Лодзі, де відбудеться зустріч.
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Загалом на трибунах арени можуть одночасно перебувати 18 тисяч вболівальників.
Зазначимо, що на матч проти Вірменії в суботу, 11 червня, було продано 12 тисяч квитків ще станом на ранок ігрового дня.Зверніть увагу!
На матч проти Ірландії у заявку не потрапив Роман Яремчук та Олександр Піхальонок. Напередодні поєдинку головний тренер національної команди Олександр Петраков розповів, що у головного нападника травмування, пов'язане з гомілкостопом.
Шлях збірної у Лізі націй-2022/2023
- "Синьо-жовті" лідирують у першій групі Ліги націй. На рахунку українців 6 очок.
- У стартовому поєдинку національна команда здолала збірну Ірландії. Віталій Циганков врятував команду, забивши єдиний гол у матчі.
- Другий матч проти Вірменії також закінчився для українських гравців тріумфом. Збірна України впевнено перемогла суперника, забивши три голи.