Кабмін назвав вимоги для повернення глядачів на стадіони
У Кабінеті Міністрів України розглядають варіанти повернення глядачів на стадіони. Але для цього виставили ряд вимог.
З 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відповідно до документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.
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Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи "зелений". Серед обов’язкових вимог:
- носіння масок у громадських місцях,
- проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 метрів квадратних,
- заповненість кінотеатрів – не більше, ніж на 50%,
- перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.
- Найбільш жорсткий карантин буде діяти в "червоній зоні".
Повернення глядачів на стадіони
В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є:
- заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків,
- дотримання соціальної дистанції,
- забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах,
- проведення термоскринінгу на вході.
Матчі з глядачами в України: головне
- З початку запровадження карантину в Україні заборонили матчі з глядачами. А згодом і проведення самих матчів. Пауза в чемпіонаті була з 15 березня до 30 травня.
- Після відновлення чемпіонату матчі відбувалися без глядачів з чималими обмеженнями.
- Лише на матчі плей-офф УПЛ дозволили пустити глядачів на трибунах. Одна з головних вимог – не більше 25% відвідувачів, дотримання соціальної дистанції, носіння масок. Найбільше відвідувачів зібрав фінальний матч плей-офф УПЛ на НСК "Олімпійський" 29 серпня між "Колосом" та "Маріуполем", на який прийшло понад 5 тисяч вболівальників.