У Кабінеті Міністрів України розглядають варіанти повернення глядачів на стадіони. Але для цього виставили ряд вимог.

З 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відповідно до документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

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Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи "зелений". Серед обов’язкових вимог:

носіння масок у громадських місцях,

проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 метрів квадратних,

заповненість кінотеатрів – не більше, ніж на 50%,

перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

Найбільш жорсткий карантин буде діяти в "червоній зоні".

Повернення глядачів на стадіони

В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є:

заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків,

дотримання соціальної дистанції,

забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах,

проведення термоскринінгу на вході.

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