Наполі – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 21 лютого, Наполі та Барселона зіграють в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі між чемпіонами Італії та Іспанії.

У середу, 21 лютого, в Лізі чемпіонів завершаться всі перші матчі 1/8 фіналу сезону 2023-2024. Центральна гра дня пройде в Неаполі, де місцевий Наполі прийматиме Барселону, пише 24 канал.

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Непростий сезон Барси

Команди є чинними чемпіонами Італії та Іспанії, але цей сезон проводять явно гірше очікуваного. Барса вже майже випала з гонки за золото в Ла Лізі, відставши від Реала на 8 очок.

Підопічні Хаві йдуть третіми в чемпіонаті, а в Кубку та Суперкубку не змогли досягти успіху. Та і виступи в Лізі чемпіонів залишают питання. Попри перемогу в групі, "блаугранас" примудрились програти Шахтарю та Антверпену.

Криза в Наполі

На руку Барсі грає і ситуація в Наполі, який застряг в середині таблиці Серії. "Партенопеї" аж дев'яті, а відстань від топ-четвірки становить 7 очок. При цьому за останній рік італійці аж тричі змінили тренера.

Цього сезону командою не надто вдало керували Руді Гарсія та Вальтер Маццарі. Останнього звільнили як раз за кілька днів до бою з Барсою та запросили коуча збірної Словаччини Франческо Кальцону.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Наполі – Барселона в Україні можна буде на на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок зустрічі в Гамбургу – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Наполі – Барселона. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.