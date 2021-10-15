Фернандо – нова зірка УПЛ

Уже на старті матчу Фернандо міг відкривати рахунок у грі, проте програв дуель Дмитру Мацапурі. На 11 хвилині бразильський футболіст виправився.

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Фернандо реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Зорі. Після цього гравець побіг до кута поля, де отримав від фотографа окуляри й стильно відсвяткував гол.



Фернандо святкує гол у ворота Зорі / Фото twitter.com/FCShakhtar

Відео першого голу Фернандо



Після гри футболіст Шахтаря зізнався, що заздалегідь обговорив з фотографом, щоб той подав йому окуляри. Фернандо заявив, що тепер завжди буде так святкували голи.

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У середині першого тайму бразилець оформив дубль. Цього разу Фернандо відсвяткував гол ефектним сальто у стилі ексгравця Шахтаря Джуліуса Агахови.

Відео другого голу Фернандо



Шахтар розгромив Зорю з рахунком 6:1. Завдяки перемозі "гірники" зрівнялися з лідером чемпіонату Динамо за набраними очками. Проте кияни мають гру в запасі проти Львова.