Нападник Атлетіко знепритомнів прямо на тренуванні: відео

Французький нападник Атлетіко Мусса Дембеле взяв участь у тренуванні команди. Футболіст несподівано втратив свідомість під час розминки.

Погіршення стану футболіста

Мусса Дембеле знепритомнів, коли футболісти виконували розминку та готували м'язи до тренувальної роботи. Такий інцидент неабияк налякав одноклубників.

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24-річний гравець відхилився назад і впав на траву. Партнери навіть не одразу зрозуміли, що йому стало зле. Однак підбігши до партнера по команді почали кликати на допомогу. Медики своєчасно допомогли гравцю.

Причина – падіння артеріального тиску. Зараз здоров'ю француза нічого не загрожує. Мусса навіть самостійно покинув базу за кермом власного авто. Додамо, що нещодавно Дембеле перехворів на коронавірус та перебуває у не найкращій фізичній формі.

Дембеле грає за Атлетіко на правах оренди з Ліона. За "матрацників" нападник зіграв 2 матчів, у яких не відзначився результативними діями. Загалом у сезоні відіграв 20 зустрічей, у яких забив 1 гол. З них більшість поєдинків провів за французів.

Його орендна угода з клубом з Мадрида розрахована до кінця червня 2021 року. Наступний матч Атлетіко проведе 4 квітня проти Севільї.

Дембеле знепритомнів на тренуванні: відео