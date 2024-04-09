Александер Ісак взяв участь у цій грі та провів усі 90 хвилин. Однак не відзначився гольовими діями, але це не завадило його команді здобути три очки.
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Що відомо про пограбування
Після матчу на 24-річного шведського форварда чекав неприємний "сюрприз" у вигляді пограбування його будинку.
Відомо, що зловмисники вкрали цінні речі та автомобіль родини футболіста Ньюкасла. Наразі невідомо, чи був на момент пограбування хтось у будинку.
Згодом стало відомо, що вкрадений автомобіль знайшли у декількох кілометрах від маєтку.
В англійському клубі відмовились коментувати цю ситуацію. Розслідування справи триває.
Відзначимо, що у поточному сезоні-2023/2024 Ісак відіграв вже 33 матчі, у яких забив 19 голів та віддав один асист.
Натомість Ньюкасл після 31-го зіграного туру йде на 8-й позиції турнірної таблиці АПЛ, набравши вже 47 балів. Свій найближчий поєдинок "сороки" проведуть вже 13 квітня, коли прийматимуть Тоттенхем. Початок о 14:30.
Хто такий Александер Ісак
- 24-річний шведський нападник, який із кінця серпня 2022-го року виступає за Ньюкасл.
- Його контракт із "сороками" розрахований до кінця червня 2028-го року.
- До 2017-го року виступав у рідній країні за АІК.
- За свою кар'єру також пограв за дортмундську Боруссію, нідерландський Віллем II (оренда) та іспанський Реал Сосььєдад.
- Має за своєю спиною 44 зіграні поєдинки (10 м'ячів).