Пішла шляхом Світоліної: колишня перша ракетка світу розповіла про вагітність

Наомі Осака взяла вимушену паузу в кар'єрі через приготування до народження дитини. Японка очікує, що повернеться на корт вже за рік.

У жовтні українська тенісистка Еліна Світоліна вперше стала мамою. Спортсменка разом з чоловіком-тенісистом Гаелем Монфісом тепер виховують доньку Скай.

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Шляхом Еліни пішла і колишня перша ракетка світу Наомі Осака, яка з вересня не виходила на корт. Японка в твітері поділилась із підписниками новиною про вагітність.

Ці кілька місяців далеко від спорту дійсно подарували мені нове кохання та вдячність до гри, якій я присвятила все своє життя. Я розумію, що життя коротке, і не приймаю жодних моментів як належне. Кожен день – це нове благословення та пригода. Я знаю, що мені так багато чого варто очікувати від майбутнього, але чого я з нетерпінням чекаю, то це те, що моя дитина подивиться один з моїх матчів і скаже комусь: "Це моя мама". 2023 буде роком, повним уроків для мене, і я сподіваюся, що ми побачимося на початку наступного року, тому що я буду в Австралії в 2024-му,

– розповіла Осака.

За свою кар'єру Наомі виграла 7 турнірів, чотири з яких – із серії Grand Slam. На Australian Open вона тріумфувала у 2019 та 2021 роках, тоді як на US Open – у 2018-му та 2020-му.

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Також у 2019 році японка очолювала рейтинг WTA протягом шести місяців. Загалом за свою кар'єру Наомі заробила більше 21 мільйона доларів призових.