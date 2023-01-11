В октябре украинская теннисистка Элина Свитолина впервые стала мамой. Спортсменка вместе с мужем-теннисистом Гаэлем Монфисом теперь воспитывают дочь Скай.

По теме Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина впервые стала мамой: трогательное фото

Путем Эллины пошла и бывшая первая ракетка мира Наоми Осака, с сентября не выходившая на корт. Японка в твиттере поделилась с подписчиками новостью о беременности.

Эти несколько месяцев вдали от спорта действительно подарили мне новую любовь и благодарность к игре, которой я посвятила всю свою жизнь. Я понимаю, что жизнь коротка, и не принимаю никаких моментов как должную. Каждый день – это новое благословение и приключение. Я знаю, что мне так многое стоит ожидать от будущего, но чего я с нетерпением жду, то это то, что мой ребенок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-то: "Это моя мама". 2023 год будет полным уроков для меня, и я надеюсь, что мы увидимся в начале следующего года, потому что я буду в Австралии в 2024-м,

– рассказала Осака.

За свою карьеру Наоми выиграла 7 турниров, четыре из которых – из серии Grand Slam. На Australian Open она торжествовала в 2019 и 2021 годах, тогда как на US Open – в 2018 и 2020-м.

Читайте также Первая ракетка мира начала продажу лимитированных футболок, чтобы собрать деньги для детей из Украины

Также в 2019 году японка возглавляла рейтинг WTA в течение шести месяцев. В общей сложности за свою карьеру Наоми заработала более 21 миллиона долларов призовых.