Нам треба згуртуватися та допомагати одне одному, – Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк на власні очі бачив наслідки "руского міра" на Київщині. Він розповів про допомогу місцевим.

Беленюк: Нам нічого не залишається, як перемагати

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу Жан Беленюк розповів, як оговтуються від "руского міра" міста на Київщині. За його словами, все більше волонтерів приїздять до тих регіонів.

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"Зараз ці міста оговтуються від того, що там було. Ми з першого для звільнення приїхали туди з друзями, люди навіть не встигли вийти зі своїх укриттів. Почали спілкуватися, дізнаватися про те, що їм необхідно. Розвезли все, що було у межах наших можливостей. На щастя, з кожним днем там все більше волонтерів, які допомагають", – зазначив спортсмен.

Він розповів про спілкування з місцевими.

"Я записував інтерв'ю з місцевими, щоб всі почули та побачили, що люди пережили, щоб всі знали, які звірства відбувалися у цих місцевостях. Це горе та велика трагедія для українського народу", – сказав Беленюк.

Авжеж нам треба згуртуватися та допомагати одне одному, щоб це витримати та перемогти. У нас іншого варіанту просто немає,

– наголосив олімпійський чемпіон.

"Ми ні на кого не нападали, ми жили, будували плани на майбутнє, але прийшла Росія, і намагається нас знищити. Нам нічого не залишається, як перемагати", – додав Жан.