Нам не вперше звикати до критики, яку ми заслужили, – Зінченко про поразку Австрії

Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Руслан Маліновський 22 червня провели пресконференцію. Футболісти прокоментували поразку збірній Австрії.
У нас залишаються шанси виправити ситуацію
Зінченко та Маліновський погодилися, що у футболі від любові до ненависті всього один крок.
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Нам не вперше звикати до такої критики, яку ми заслужили. Я можу сказати, що у футболі за скільки років я граю, можу бачити, що так воно і є – від любові до ненависті один крок й у футболі все швидко змінюється. Ми не виправдали очікування багатьох, в тому числі свої. Але у нас залишаються шанси виправити цю ситуацію, вийти у плей-офф і реабілітуватися перед вболівальниками,
– сказав Зінченко.
Руслан Маліновський переконаний, що Україна не продемонструвала весь свій потенціал. За словами футболіста, команда могла зіграти набагато краще.
Я вважаю, що у футболі завжди так. Після якихось вдалих матчів йдуть невдалі результати чи гра. Це нормально зі сторони вболівальників. Ми хотіли зіграти інакше. Можливо, у цих матчах ми не продемонстрували свій найкращий футбол. Я впевнений, що ця команда може робити більше. У цих трьох матчах ми могли зіграти набагато сильніше,
– зазначив Руслан.
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Україна завершила виступ на груповому етапі
- Збірна України 21 червня зіграла останній матч на груповому етапі Євро-2020. У третьому турі групи С наші футболісти поступилися Австрії (1:0) та не змогли гарантувати собі вихід у плей-офф.
- Завдяки перемозі над Північною Македонією (2:1) Україна набрала три очки. У першому матчі на Євро-2020 "синьо-жовті" програли Нідерландам (3:2).
- Збірна України попри поразку Австрії зберігає теоретичні шанси зіграти в 1/8 фіналу з переможцем групи E або F. Для цього потрібно, щоб Україна була серед чотирьох найкращих команд, що посіли третє місце в групі.