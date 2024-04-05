Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт почав накладати санкції проти країни-терористки. Федерації масово відсторонили російські команди з міжнародних змагань.

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В Росії вигадали "команду іноагентів"

У свою чергу Міжнародний олімпійський комітет дозволяє індивідуальним атлетам виступати на турнірах лише за умови нейтралітету. Спортсмени не мають представляти Росію, а також не повинні бути поміченими у підтримці війни в Україні.

Це викликало істерику в країні-агресорці, чиї спортсмени не бажають засуджувати геноцид українців. Голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков запропонував карати тенісистів та інших спортсменів, які візьмуть участь у Олімпіаді-2024 на умовах МОК.

Не погоджусь із визначенням "команда безхатьків" у випадку з тенісистами, які більшу частину часу живуть закордоном, там же заробляють гроші та стверджують, що "грають за себе". При цьому засуджують політику країни та СВО. Тож правильніше на мою думку їх назвати "команда іноагентів". Для неї точно не виникає ніяких перепон представляти на Олімпіаді самих себе,

– написав Поздняков у себе в телеграм-каналі.

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Правила допуску росіян до Олімпіади

Нагадаємо, що МОК не допустив Росію та Білорусь до Олімпійських ігор-2024. Організація вимагатиме від атлетів з цих країн виступати під нейтральним прапором.

Крім того, спортсмени мають засудити війну в Україні та пройти перевірку на неналежність до військових структур своїх країн. Через це більшість російських атлетів відмовляються їхати на Ігри. Сама Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі.