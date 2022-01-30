Надаль переміг на Australian Open і виграв рекордний 21-й Гренд Слем

Рафаель Надаль і Даніїл Медвєдєв 30-го січня зустрілися у фіналі Australian Open 2022. Перемогу у виснажливому п'ятисетовому матчі, який тривав понад 5 годин, здобув іспанець Надаль.

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Надаль і Медвєдєв вдруге зустрілися у фіналі на турнірі Гренд Слем. У 2019 році іспанець переміг росіянина у фіналі US Open, який торік дістався вже Медвєдєву.

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Тоді Даніїл завадив Новаку Джоковичу зібрати сезонний Гренд Слем (перемоги на всіх чотирьох турнірах цієї серії) та здобути такий 21-й титул. Це був би рекорд.

У фіналі Australian Open росіянин намагався завадити зробити те саме й Надалю, для якого це міг бути 21-й Гренд Слем.

Рафаель Надаль – Даніїл Медвєдєв 3:2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5)

Російський тенісист потужно увійшов у матч. У першій партії він оформив два брейки та легко записав партію у свій актив – 6:2.

На старті другої партії Надаль зробив брейк і повів 4:1. Хоча росіянин відігрався, ще один брейк дозволив Рафі подавати на сет. Іспанець навіть заробив сет-пойнт, проте Медвєдєв знову відігрався.

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Переможця партії визначали на тай-брейку, де сильнішим знову був Медвєдєв.

Третя партія могла стати останньою в матчі. Тенісисти у напружених геймах захищали свої подачі, але нерви Даніїла не витримали. У 9-у геймі Надаль зробив брейк і потім подав на сет.



Перед початком четвертого сету тенісисти вже провели на корті 3 години, але Надалю нікуди було відступати.

На старті партії тенісисти обмінялися брейками, після чого Рафаель виграв надважкий 5-й гейм. Медвєдєв відіграв шість брейк-пойнтів, але таки капітулював.

Росіянин міг врятуватися у восьмому геймі, проте Надаль відіграв два брейк-пойнти та довів партію до перемоги – 2:2 по сетах.

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У вирішальному сеті зійшлися молодість та досвід – 25-річний росіянин, проти на 10 років старшого іспанця, який виграв 20 Гренд Слемів.

Рафаель зробив брейк і в шостому геймі, який тривав понад 13 хвилин, захистив свою подачу – 4:2. Медвєдєв виграв ще два гейми і Надаль вийшов подавати на матч за рахунку 5:4.

Та російський тенісист заробив брейк, відігравшись з рахунку 30:0 – рахунок 5:5 у сеті. Уже в наступному геймі Медвєдєв знову програв свою подачу.

Надаль вдруге вийшов подавати на матч і з другої спроби таки дотиснув росіянина.

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