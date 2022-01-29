Перша ракетка світу доволі легко та впевнено пройшла турнір у Мельбурні, де за два тижні не програла жодного сету. З рахунком 2:0 вона виграла і фінал проти американки Даніели Коллінс.

Хоча в другому сеті Барті була близька до провалу, коли програвала 1:5. Але два поспіль брейки дозволили їй перевести гру на тай-брейк, де вона таки здолала суперницю.

Ешлі Барті – Даніела Коллінс 2:0 (6:3 7:6(2))

Для Барті це третя перемога на турнірах Grand Slam. У 2019 році вона перемогла на Ролан Гаррос. А у 2021 році тріумфувала на Вімблдоні.

Окрім того, Барті перервала невдалу серію для австралійських тенісисток на Australian Open. 44 роки ніхто з австралійок не міг перемогти на Australian Open. Востаннє це вдалося Кріс О'Ніл у 1978 році. А з 1980 року ніхто з австралійок навіть не доходив до фіналу. Барті у 2020 році поступилася у півфіналі.

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За перемогу в цьому турнірі Барті отримає 2,875 мільйона доларів призових. А також 1220 очок до рейтингу WTA, що дозволить їй зберегти за собою перше місце.

Щодо Даніели Коллінс, то для неї це був перший фінал турніру Grand Slam. Вона заробила за це 1,575 мільйона доларів. А вже в понеділок, 31 січня, коли вийде оновлений рейтинг WTA, американка буде ньому не десятому місці. Це найвище досягнення в її кар'єрі.