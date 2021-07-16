Мюнхен позбавили фіналу Ліги чемпіонів 2023

УЄФА оновила перелік міст, де відбудуться фінали Ліги чемпіонів. Тепер відомо, де в найближчі чотири роки розіграють головний клубний футбольний трофей Європи.

У 2020 році фінал Ліги чемпіонів мав прийняти Стамбул. Але через пандемію коронавірусу турнір перенесли до Лісабона. Натомість Стамбулу пообіцяли фінал ЛЧ у 2021 році. Але через рік ситуація не змінилася – Туреччина потрапила до "червоної" зони карантину, і фінал знову перенесли до португальського міста. Цього разу Порту. Та все ж Стамбул таки прийме фінал Ліги чемпіонів. В УЄФА заявили, що у 2023 році саме тут відбудеться фінал.

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Варто відзначити, що Стамбулу віддали фінал, який мав прийняти Мюнхен. Тепер же німецьке місто "перенесли" на 2025 рік.

Зате без змін залишили російський Санкт-Петербург, який прийме фінал ЛЧ вже в цьому сезоні у 2022 році. А у 2024 році фінал відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Саме тут відбувся фінал Євро-2020.

Окрім того, в УЄФА домовилися з містами, в яких мало відбутися Євро-2020, але матчі перенесли. Мова йде про Дублін та Більбао. Влада міст поскаржилася на чималі витрати. Тож в УЄФА вирішили провести там фінали інших єврокубків. Дублін проведе фінал Ліги Європи в 2024 році, а Більбао прийме фінал Ліги чемпіонів серед жінок у 2024 та фінал Ліги Європи та 2025 роках.