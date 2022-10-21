На 87-й хвилині, коли рахунок вже був 2:0 на користь МЮ, головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг вирішив випустити на поле Роналду. Але той не лише відмовився виходити на заміну, а й узагалі пішов у підтрибунне приміщення ще до закінчення поєдинку.

До теми Роналду офіційно відсторонили від основної команди Манчестер Юнайтед, він не зіграє проти Челсі

Чергова витівка Роналду

Як повідомило видання The Athletic, Роналду навіть не дочекався партнерів по команді, щоб разом із ними відсвяткувати перемогу над Тоттенхемом. Португалець покинув стадіон.

Такий вчинок зіркового футболіста увірвав терпець тренерського штабу МЮ. Роналду відсторонили від наступного матчу, у якому клуб із Манчестера зіграє на виїзді проти Челсі.

До слова. Топ-матч АПЛ Челсі – Манчестер Юнайтед відбудеться 22 жовтня о 19:30.

Кріштіану вже давно своїми діями показує, що хоче покинути МЮ та перейти у клуб, який виступає у Лізі чемпіонів.

Реакція на відсторонення від команди

Роналду відреагував на дискваліфікацію. Зірковий футболіст виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому зізнався, що емоції взяти гору над здоровим глуздом.

Я починав дуже молодим, для мене завжди були дуже важливими приклади старших і досвідчених футболістів. Тому я постійно намагався сам подавати приклад молоді, яка виросла у всіх командах, які я представляв. На жаль, це не завжди можливо в запалі моменту, емоції беруть гору,

– написав Кріш.

Форвард розповів, що продовжить тренуватись, щоб підтримувати партнерів по команді та бути готовим до наступних матчів.

Піддатися тиску – не варіант. Ніколи не був. Це Манчестер Юнайтед, і ми повинні вистояти об'єднавшись. Скоро ми знову будемо разом,

– додав Роналду.

Цікаво! У сезоні-2022/2023 Роналду провів 12 матчів, у яких відзначився 2 голами та одним асистом. МЮ після 10 поєдинків йде 5-м у турнірній таблиці АПЛ.