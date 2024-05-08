Найбільші розчарування сезону: двоє українців потрапили в антирейтинг АПЛ
Джерело:GiveMeSport
В Англійській Прем'єр-лізі зібрані одні з найсильніших гравців світу. Однак не усім вдається виправдовувати очікування вболівальників.
До завершення чемпіонату Англії залишається зіграти ще два тури. Британський портал GiveMeSport проаналізував, хто з гравців Прем'єр-ліги став найбільшим розчаруванням сезону.
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Хто з українців потрапив до антирейтингу
До антирейтингу обрали 16 футболістів, на яких на початку сезону покладалися великі надії, але вони їх не виправдали.
Очолює список бразилець Антоніо з Манчестер Юнайтед. Один з найдорожчих гравців "червоних дияволів" забив лише один гол у 28 матчах чемпіонату. На другому місці ще один гравець МЮ Каземіро. А замикає трійку невдах АПЛ вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш.
На жаль, до 16-ки потрапили двоє українських легіонерів. Вінгер Челсі Михайло Мудрик посів п'яту сходинку, а захисник Арсеналу Олександр Зінченко зайняв 11 місце.
Топ-5 найбільших розчарувань сезону 2023/24 в АПЛ
- Антоні (Манчестер Юнайтед)
- Каземіро (Манчестер Юнайтед)
- Джек Гріліш (Манчестер Сіті)
- Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед)
- Михайло Мудрик (Челсі)
Неоднозначний сезон для Мудрика та Зінченка
- Гра Михайла Мудрика у складі Челсі не відзначається стабільністю. У поточному сезоні АПЛ українець зіграв 29 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Однак уболівальники очікують значно більшого від гравця, за якого заплатили 70 мільйонів євро.
- Олександр Зінченко розпочинав сезон у статусі одного з лідерів "канонірів". Однак помилки українця в захисті, а також травми перетворили його на гравця лави запасних. Наразі Олександр програв конкуренцію за місце у складі поляку Якубу Ківьору.