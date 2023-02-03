Челсі не вніс чотирьох новачків в заявку на Лігу чемпіонів: чи зіграє Мудрик в єврокубках

Лондонці ледь не зібрали нову команду під час зимового трансферного вікна. Очікувано, що не всі гравці змогли потрапити у заявку на головний турнір Європи.

31 січня у Європі зачинилось трансферне вікно. Найбільш активним у січні був Челсі, який підписав аж вісьмох нових гравців. Правда, лівого захисника Мало Гюсто лондонці відправили назад в оренду до Ліона.

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Одним з трансферів "синіх" був українець Михайло Мудрик, за якого клуб заплатив аж 70 мільйонів євро Шахтарю. Очікувано, що не всі футболісти лондонців потрапили до заявки на Лігу чемпіонів.

Мудрик зіграє в ЛЧ

За правилами УЄФА клуб міг заявити на турнір не більше трьох нових футболістів. Були побоювання, що Челсі залишить поза турніром Михайла Мудрика, але все ж українець увійшов до заявки клубу.

Також лондонці додали до списку хавбека Енцо Фернандеса та орендованого у Атлетіко нападника Жоау Феліша. При цьому Челсі треба було ще двох гравців відзаявити.

Заявка Челсі

Божевільні витрати Челсі

: Кепа Аррісабалага, Едуар Менді, Маркус Беттінеллі.: Сесар Аспілікуета, Ріс Джеймс, Тьягу Сілва, Трево Чалоба, Каліду Кулібалі, Бен Чілвелл, Марк Кукурелья, Веслі Фофана.: Енцо Фернандес, Нголо Канте, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чік, Деніс Закарія, Коннор Галлахер, Керні Чуквуемека, Льюїс Холл, Чарлі Вебстер, Мейсон Маунт, Крістіан Пулішич, Хакім Зієш.: Рахім Стерлінг, Жоау Феліш, Михайло Мудрик, Кай Хаверц, Армандо Броя.

Тому "сині" видалили із заявки Жоржиньо, який перейшов в Арсенал, а також П'єра-Емеріка Обамеянга. Нагадаємо, що всього ж витратив аж 363 мільйона євро на вісьомох футболістів:

Енцо Фернандес (Бенфіка) – 121 мільйон євро

Михайло Мудрик (Шахтар) – 70 мільйонів євро

Бенуа Бадіашиль (Монако) – 38 мільйонів євро

Ноні Мадуеке (ПСВ) – 35 мільйонів євро

Мало Гюсто (Ліон( – 30 мільйонів євро

Андрей Сантос (Васку да Гама) – 12,5 мільйона євро

Давід Датро Фофана (Мольде) – 12 мільйонів євро

Жоау Феліш (Атлетіко) – оренда за 11 мільйонів євро

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Відзначимо, що Челсі впевнено вийшов з групи, залишивши позаду Мілан, Зальцбург та Динамо Загреб. В 1/8 фіналу підопічні Поттера зіграють проти дортмундської Боруссії. Матчі пройдуть 15 лютого (Дортмунд) та 7 березня (Лондон).

. У групі Ліги чемпіонів Михайло Мудрик відіграв у всіх шістьох матчах за Шахтар. В них українець відзначився трьома голами та двома результативними передачами.