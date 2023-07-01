Козир на Францію: Ротань заінтригував можливим дебютом Мудрика на молодіжному Євро

Наставник молодіжки розповів про підготовку до вирішального чвертьфіналу на Євро. Руслан Петрович очікує, що зможе використати головну зірку команди у матчі.

Ротань віддав належне Франції

Вже у неділю, 2 липня, збірна України U21 проведе важливий матч на молодіжному Євро-2023. У чвертьфіналі "синьо-жовті" протистоятимуть Франції.

Слідкуйте з нами Україна – Франція: онлайн-трансляція чвертьфіналу молодіжного Євро-2023

Напередодні зустрічі головний тренер Руслан Ротань відповів на питання журналістів. Коуч відзначив силу французької команди, але при цьому Україна не збирається відходити від свого стилю.

На мою думку, Франція - одна з найсильніших збірних, з якими ми зустрічаємося на цьому турнірі. Це чи не єдина команда, усі гравці якої виступають у топ-чемпіонатах. Це багато про що каже. В індивідуальному плані ці гравці дуже сильні. Ми це побачили, коли двічі грали з ними у рамках кваліфікації. Потрібно вигравати мікродуелі, де французи мають хорошу майстерність. Потрібно бути дисциплінованою та компактною командою. Попри все нам треба відповідати своєму стилю гри, від якого ми не збираємося відходити. Не ми під когось маємо підлаштовуватися, а нехай суперник підлаштовується під нас,

– зазначив Ротань.

Читайте також Взяти реванш за принизливий розгром та потрапити на Олімпіаду: Україні треба перемагати Францію

Мудрик може дебютувати на Євро

Також тренер пройшовся по кадровому питанню. Руслан Петрович заінтригував можливим виходом Михайла Мудрика, який на цьому турнірі ще не зіграв жодної хвилини.

Зараз у нас є невеликі ушкодження. У деяких вони вразливіші. Наприклад, у В'юнника. Участь Богдана у грі під питанням. Це вирішиться завтра, в день матчу. Що стосується Мудрика, він вже два дні працює у загальній групі. Цілком можливо, що у завтрашньому матчі Михайло з'явиться на полі,

– заявив тренер.

Молодіжна збірна України вдало провела групову стадію Євро-2023. "Синьо-жовті" здолали Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), а також втратили перемогу над Іспанією (2:2). Із сімома балами наша команда посіла другу сходинку у квартеті.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Швидше за все, перемога та вихід у півфінал дозволять команді Ротаня завоювати путівку на Олімпіаду в Парижі. Пропонуємо дізнатися про варіанти потрапяння України на Олімпійські ігри-2024.