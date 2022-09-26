З таким темпом переплюне Маліновського: Мудрик вразив деталями своїх тренувань у Шахтарі

Михайло Мудрик чудово розпочав новий сезон у складі Шахтаря. Лівий вінгер "гірників" розповів про свій тренувальний процес у донецькому клубі.

Мудрик: Футбол – це не лише про 90 хвилин на полі

Вихованець донецького клубу вважається одним із найбільш талановитих українських молодих гравців. А його гра привертає увагу топових команд Європи. Михайло Мудрик розповів, що за його роботою на футбольному полі в офіційних матчах стоїть чимала праця на тренуваннях.

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"Футбол – це не лише про 90 хвилин на полі. Це також про багато факторів поза полем – тренажерний зал, відновлення, харчування та те, як ти тренуєшся", – запевнив Мудрик.

Футболіст групи атаки Шахтаря розкрив деталі своїх тренувань у клубі. Михайло зізнався, що робить акцент на ударах зі стандартів.

Так, я треную штрафні удари. Це важлива частина гри, і я можу забити багато голів зі штрафних. Раз на тиждень я обираю день і пробиваю 100 штрафних на тренуванні. Це займає десь півтори години,

– розповів вінгер.

Наразі Мудрик у розташуванні збірної готується до матчу проти Шотландії у Лізі націй, який відбудеться 27 вересня. Від свого дебюту, який стався 1 червня 2022 року, провів у синьо-жовтій футболці 7 матчів, у яких ще не забивав.

Цікаво, що скаути клубів АПЛ приїжджали у Глазго, щоб побачити Мудрика у грі за національну команду у матчі проти Шотландії. На жаль, той поєдинок не можна віднести в актив нашій збірній, яка програла господарям 3:0.

Шалений інтерес до трансферу Мудрика

Найбільший інтерес до Михайла є від англійських клубів. Арсенал продовжує стежити за вінгером. А сам футболіст розповідав, що не зможе відмовити "канонірам", якщо ті зроблять офіційну пропозицію. Але зауважив, що не усе залежить від нього. Мудрик зазначав, що лондонський клуб є тою командою, яка викликає у нього симпатію.

Також футболіст Шахтаря не звертає увагу на чутки у ЗМІ щодо інтересу до нього. Наразі його думки сконцентровані на збірній та Шахтарі.

На Мудрика претендує цілий ряд іноземних клубів – Брайтон, Евертон, Севілья, Реал, Баєр, Брентфорд та інші. Начебто пропозицію Евертона "гірники" відхилили. Шахтар не хоче відпускати вихованця за 30 мільйонів євро. У пресі був цінник на Михайла у розмірі 50 мільйонів, а може й більше.

Своєю результативною грою Мудрик лише збільшує ціну на свій перехід.

У сезоні-2022/2023 Мудрик провів у футболці Шахтаря 5 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.