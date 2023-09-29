Мудрик не в захваті: український вінгер оцінив свою нову картку у EA Sports FC 24 – відео

29 вересня 2023, 18:36
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Джерело:

ФК Челсі

У п'ятницю, 29 вересня, вийшов офіційний реліз гри EA Sports FC 24. На тренувальній базі зі своїми новими картками ознайомилися футболісти Челсі.

Не всі з них були за доволені рейтингом, який їм прописали канадські розробники. Одним із таких був Михайло Мудрик.

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Є над чим працювати

Український вінгер отримав базову картку з рейтингом 75 балів. Його характеристики були оцінені такими показниками:

  • швидкість – 91
  • удар – 66
  • вміння пасувати – 68
  • дриблінг – 79 
  • гра в захисті – 44 
  • фізика – 58.

Михайлу не сподобалася його картка у грі та на питання про показники, українець відповів, що йому не подобаються всі характеристики.

Відео з Мудриком починається з 0:48

Довідка. Після свого переходу в Челсі Михайло Мудрик провів 23 офіційні матчі за Челсі, у яких зробив 2 асисти. Останнім часом він почав демонструвати більше якості на полі, і після його заміни у матчі з Брайтоном вболівальники влаштували йому оплески стоячи.
Автор: Денис Іваненко