Мудрик не в захваті: український вінгер оцінив свою нову картку у EA Sports FC 24 – відео

У п'ятницю, 29 вересня, вийшов офіційний реліз гри EA Sports FC 24. На тренувальній базі зі своїми новими картками ознайомилися футболісти Челсі.

Не всі з них були за доволені рейтингом, який їм прописали канадські розробники. Одним із таких був Михайло Мудрик.

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Є над чим працювати

Український вінгер отримав базову картку з рейтингом 75 балів. Його характеристики були оцінені такими показниками:

швидкість – 91

удар – 66

вміння пасувати – 68

дриблінг – 79

гра в захисті – 44

фізика – 58.

Михайлу не сподобалася його картка у грі та на питання про показники, українець відповів, що йому не подобаються всі характеристики.

Відео з Мудриком починається з 0:48