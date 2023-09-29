Мудрик не в захваті: український вінгер оцінив свою нову картку у EA Sports FC 24 – відео
29 вересня 2023, 18:36Читать новость на русском
Джерело:ФК Челсі
У п'ятницю, 29 вересня, вийшов офіційний реліз гри EA Sports FC 24. На тренувальній базі зі своїми новими картками ознайомилися футболісти Челсі.
Не всі з них були за доволені рейтингом, який їм прописали канадські розробники. Одним із таких був Михайло Мудрик.
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Є над чим працювати
Український вінгер отримав базову картку з рейтингом 75 балів. Його характеристики були оцінені такими показниками:
- швидкість – 91
- удар – 66
- вміння пасувати – 68
- дриблінг – 79
- гра в захисті – 44
- фізика – 58.
Михайлу не сподобалася його картка у грі та на питання про показники, українець відповів, що йому не подобаються всі характеристики.
Відео з Мудриком починається з 0:48Довідка. Після свого переходу в Челсі Михайло Мудрик провів 23 офіційні матчі за Челсі, у яких зробив 2 асисти. Останнім часом він почав демонструвати більше якості на полі, і після його заміни у матчі з Брайтоном вболівальники влаштували йому оплески стоячи.