Не всі з них були за доволені рейтингом, який їм прописали канадські розробники. Одним із таких був Михайло Мудрик.

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Є над чим працювати

Український вінгер отримав базову картку з рейтингом 75 балів. Його характеристики були оцінені такими показниками:

  • швидкість – 91
  • удар – 66
  • вміння пасувати – 68
  • дриблінг – 79
  • гра в захисті – 44
  • фізика – 58.

Михайлу не сподобалася його картка у грі та на питання про показники, українець відповів, що йому не подобаються всі характеристики.

Відео з Мудриком починається з 0:48