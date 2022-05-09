Мудрик повернувся у загальну групу збірної України

У розташуванні збірної України поповнення. У загальну групу повернувся Михайло Мудрик.

Повернення у загальну групу

21-річний лівий вінгер повернувся у загальну групу "синьо-жовтих" після пошкодження. Травму Михайло Мудрик отримав в останньому благодійному матчі Шахтаря.

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Гравець "гірників" приїхав у розташування головної команди країни з пошкодженням. Вже на місці у Словенії на Мудрика чекало медичне обстеження, яке показало складність травми. На щастя, все обійшлось, вона виявилась несерйозною.

Нагадаємо, що на відкритому тренуванні поза командою були ще два футболісти. Віктор Циганков продовжує відновлюватись від пошкодження, а Олексій Гуцуляк відчув біль у коліні, тому відправився, щоб зробити МРТ-знімок.

Наразі під рукою Олександр Петракова тренуються 23 футболісти. дещо згодом у національну команду підтягнуться легіонери. Наставник заявляв, що українські збірники, які виступають за кордоном відмовились від відпочинку після закінчення сезону заради якнайшвидшого приїзду у збірну.

Що відомо про Михайла Мудрика

Лівий вінгер є вихованцем донецького клубу. Встиг пограти за команду Шахтаря до 17 років та Шахтар-2.

Побував в орендах у київському Арсеналі та чернігівській Десні.

У січні 2021 року приєднався до головної команди донеччан.

У нинішньому сезоні, який через війну закінчився достроково, відіграв 19 матчів, у яких відзначився 2 голами та 9 результативними передачами.

Його контракт із Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.

Мудриком активно цікавляться англійський Брентфорд та німецький Баєр. Михайло не проти одягнути футболку леверкузенського клубу.

Підготовка збірної України у Словенії: головне

Національна команда почала прибувати у Брно, що за 40 кілометрів від Любляни, ще у перших числах травня. Спершу з делегацією прибуло лише чотири футболісти, які на цей момент перебували в Україні.

Вже 2 травня доєднались гравці донецького Шахтаря, а 5-го прилетіли динамівці.

Підготовка до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (1 червня), триватиме близько місяця.

Підопічні Петракова проведуть ряд контрольних спарингів. За словами президента УАФ Андрія Павелка, "синьо-жовті" зіграють чотири або п'ять матчів. Перший суперник вже відомий. Ним стане Боруссія Менхенгладбах.