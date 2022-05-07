Перехід у Німеччину стає все ближчим
21-річний лівий вінгер Шахтаря потрапив під приціл леверкузенського Баєра. За словами журналіста Ігоря Циганика, Михайло Мудрик навіть має реальну пропозицію від німецького клубу.
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Футболіст не проти перебратись у топовий чемпіонат Європи. Однак переїзд у Бундеслігу залежить від Шахтаря. Наразі невідомо, скільки Баєр готовий віддати за трансфер талановитого українця.
Швидше за все, що "гірники" захочуть заробити за перехід Мудрика не менше 20 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 4 мільйони євро.
Відзначимо, що за гравець збірної України "полюють" чимало європейських клубів, серед яких є англійський Брентфорд. Однак шальки терезів Мудрика схиляються більше на сторону Баєр, а не команди з АПЛ.
Як Баєр та Шахтар йдуть у сезоні
Потенційний клуб Михайла після 32-х зіграних турів замикає топ-3 найкращих команд Бундесліги. Леверкузенська команда поступається лише Баварії та дортмундській Боруссії, маючи у своєму активі 58 очок.
Нагадаємо, що через напад Росії на Україну футбольний сезон офіційно достроково закінчений. За підсумками першого кола Шахтар фінішував на вершині турнірної таблиці АПЛ. Але нагородження призерів не відбудеться.
Статистика Мудрика у Шахтарі
- Михайло Мудрик – вихованець донецького футболу. У 2017 році з Шахтаря U-17 перебрався у Шахтар-2.
- Після чого мандрував по орендах. Побував у київському Арсеналі та чернігівській Десні.
- Його вояж в інші команди закінчився у 2021 році, коли Мудрик повернувся у другу команду "гірників".
- Вже у січні 2021 року доєднався до головної команди Шахтаря.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 19 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 9 результативних передач.
- Мудрик вважається одним із найбільших талантів українського футболу, який вже встиг зірвати овації на стадіоні Реала у Лізі чемпіонів.
- Своєю грою заслужив виклик у збірну Україну, у її розташуванні готується до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.