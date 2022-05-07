Перехід у Німеччину стає все ближчим

21-річний лівий вінгер Шахтаря потрапив під приціл леверкузенського Баєра. За словами журналіста Ігоря Циганика, Михайло Мудрик навіть має реальну пропозицію від німецького клубу.

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Футболіст не проти перебратись у топовий чемпіонат Європи. Однак переїзд у Бундеслігу залежить від Шахтаря. Наразі невідомо, скільки Баєр готовий віддати за трансфер талановитого українця.

Швидше за все, що "гірники" захочуть заробити за перехід Мудрика не менше 20 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 4 мільйони євро.

Важливо! Із донецьким клубом Мудрика пов'язує контракт, який розрахований до кінця грудня 2026 року.

Відзначимо, що за гравець збірної України "полюють" чимало європейських клубів, серед яких є англійський Брентфорд. Однак шальки терезів Мудрика схиляються більше на сторону Баєр, а не команди з АПЛ.

Як Баєр та Шахтар йдуть у сезоні

Потенційний клуб Михайла після 32-х зіграних турів замикає топ-3 найкращих команд Бундесліги. Леверкузенська команда поступається лише Баварії та дортмундській Боруссії, маючи у своєму активі 58 очок.

Нагадаємо, що через напад Росії на Україну футбольний сезон офіційно достроково закінчений. За підсумками першого кола Шахтар фінішував на вершині турнірної таблиці АПЛ. Але нагородження призерів не відбудеться.

Статистика Мудрика у Шахтарі