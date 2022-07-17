Мудрик розповів, чому вирішив перейти на українську

17 липня 2022 , 15:46
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Джерело:

trendets.camp

Після 24 лютого все більше українців починають вчити рідну мову. Бо ж ніхто не хоче асоціювати себе з окупантами.

Мудрик: Це більше така принципова позиція

Півзахисник Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик розповів, що вирішив перейти на українську. Футболіст пояснив, чому саме зараз вирішив це зробити.

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Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей,
– сказав Мудрик.

У черзі за талановитим і перспективним 21-річним гравцем стоять одразу декілька іменитих клубів – німецький Байєр, англійський Брентфорд та італійський Ювентус.

Сам футболіст казав, що більше симпатизує Байєру.

Transfermarkt оцінює Михайла у 9 мільйонів євро.

Патріотичне рішення футболістів

  • Все більше українських футболістів приймають рішення говорити українською. Серед них капітан Динамо Сергій Сидорчук, нещодавно він заявив, що його родина спілкується державною.
  • Він хоче, аби його діти розмовляли у побуті виключно українською.
  • Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан розповів, чому гравці національної команди вирішили перейти на українську.
  • Нападник Миная Євген Селезньов після 24 лютого також вирішив спілкуватися українською. Він намагається говорити рідною мовою навіть попри докори рідних та знайомих.
Автор: Дарина Жданович