Михайло Мудрик передав "теплий привіт" окупантам

Після початку повномасштабного вторгнення українські спортсмени, як і вся нація, об'єдналися задля перемоги проти ворога. Наші атлети воюють донатять, волонтерять, а також з великим задоволенням передають "подаруночки" окупантам.

Свою "гостинність" для загарбників вирішив продемонструвати і Михайло Мудрик. Українець вирішив зігріти росіян у ці холодні літні вечори.

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Україна – гостинна нація, але є нюанс

Вінгер збірної України та лондонського Челсі опублікував фото, на якому зображена артилерійська міна для стрільби з міномета, на якій написано: "Теплий привіт від Мудрика М".



Привіт окупантам від Мудрика / Скриншот із інстаграму футболіста

Що відомо про гру Мудрика після трансферу в англійський клуб

Мудрик у футболці Челсі 17 разів виходив на поле в сезоні-2022/23, у яких не відзначався голами, але зробив 2 асисти. Увійшов до трійки найшвидших гравців АПЛ . Челсі за підсумками сезону посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ.