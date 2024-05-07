Готується великий обмін: Мудрик може змінити клубну прописку та продовжити кар'єру в Серії А

Михайло Мудрик з січня 2023 року виступає за лондонський Челсі. Він чергує успішні виступи з посередніми, що ставить його перспективи у клубі під питання.

В останніх матчах українець повернув собі місце в основному складі, а в матчі проти Тоттенхема навіть зірвав оплески від фанатів "синіх" за свій перформанс. Проте чутки про його можливий перехід досі не стихають.

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У клубі може з'явитися осередок українців

Повідомляється, що 23-річний вінгер може продовжити кар'єру в Італії. В його послугах зацікавився Наполі.

За інформацією британського видання, клуби можуть оформити велику угоду під час наступного трансферного вікна. Вони готують обмін, в результаті якого Михайло Мудрик може перебратися в Неаполь, а у зворотному напрямку перейде форвард Віктор Осімхен.

Якщо він врешті-решт відбудеться, то, окрім українського футболіста, Наполі також отримає частину суми від трансферу нігерійця, адже оцінює його дорожче та має великий інтерес щодо нападника від ПСЖ.

. Наполі цікавиться ще двома українцями. Італійський клуб претендує на підписання Георгія Судакова, за якого пропонував узимку Шахтарю 40 мільйонів євро , а також на Артема Довбика . Саме форварда Жирони неаполітанці розглядають на заміну Віктора Осімхена, який майже гарантовано залишить Наполі влітку.

Зазначимо, що Михайло Мудрик у нинішній кампанії провів за Челсі 39 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі. Наступний поєдинок "сині" проведуть 11 травня на виїзді проти Ноттінгем Форест. Стартовий свисток пролунає о 19:30.