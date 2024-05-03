23-річний український футболіст вийшов у стартовому складі Челсі та був одним із найактивніших на футбольному полі. Маурісіо Почеттіно дав 45 хвилин ігрового часу Мудрику, якого у складі господарів у середині другого тайму замінив Чезаре Касадеї, повідомляє 24 Канал.

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Уболівальники Челсі оцінили гру Мудрика

За проведений час на полі Михайло завдав 4-х ударів у бік воріт Тоттенхема, 5 разів віддав пас у штрафний майданчик опонента, а також здійснив 6 підбирань. Лівий вінгер Челсі був близьким до гола та міг відзначитись результативним асистом, якби Ніколас Джексон переграв голкіпера "шпор".

Гру Мудрик оцінили уболівальники Челсі, які останнім часом майже постійно критикували українського футболіста атаки. Фанати, які зібрались на трибунах "Стемфорд Брідж" влаштували овації Михайлу, який теж подякував їм у відповідь.

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Відзначимо, що у тій грі Челсі нарешті потішило своїх уболівальників. Голи Чалоба та Джексона принесли перемогу "синім" над Тоттенхемом 2:0.

Для Мудрика цей матч став 38-м у поточному сезоні-2023/2024 (6 голів та 2 асисти).

Лондонський клуб після цієї домашньої звитяги зумів підійнятись у турнірній таблиці АПЛ. Тепер Челсі посідає 8-ме місце, набравши 51 бал. Попереду у команди Почеттіно ще 4 тури англійської першості проти: Вест Хема (5 травня), Ноттінгема (11 травня), Брайтона (15 травня) та Борнмута (19 травня).