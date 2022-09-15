Мудрик мало не побив досягнення Шевченка за голами в Лізі чемпіонів: скільки забракло

Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик врятував команду від поразки в Лізі чемпіонів у матчі проти Селтіка. Він забив у другому матчі поспіль в турнірі.

У матчі першого туру Ліги чемпіонів Мудрик віддав дві результативні передачі та забив сам. Це було у грі проти німецького РБ Лейпцига. А в матчі проти шотландського Селтіка саме гол Мудрика врятував команду від поразки. Адже на той час "гірники" програвали після голу, який записали як автогол Бондаренка.

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Таким чином Мудрик відзначився у двох матчах Ліги чемпіонів поспіль. Коли він забивав у ворота Селтіка, йому було 21 рік та 252 дні. І він став другим наймолодшим українцем який забивав у двох матчах Ліги чемпіонів поспіль.

Лідерство за цим показником утримує Андрій Шевченко. Йому було 21 рік та 2 дні, коли він забив у другому поспіль матчі Ліги чемпіонів. Це було в сезоні 1997/1998. Спочатку він відзначився у воротах нідерландського ПСВ на виїзді. А після цього – англійському Ньюкаслу вдома.

Тоді Динамо посіло перше місце в групі. Ще одним суперником киян тоді була Барселона, яка посіла останнє місце.

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Відео голу Мудрика у ворота Селтіка