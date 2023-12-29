Напередодні лондонський Челсі здобув домашню перемогу над Крістал Пелес (2:1) у 19-му турі англійської Прем'єр-ліги. Один із голів, який допоміг "пенсіонерам" взяти три очки, забив українець Михайло Мудрик.

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Мудрик отримав похвалу від Гарі Лінекера

Колишній нападник збірної Англії, а нині телевізійний експерт Гарі Лінекер висловився про гру Мудрика, якого неабияк критикують за недостатню результативність у складі Челсі. За словами Лінекера, український вінгер не винен, що за нього заплатили фантастичну суму.

Ми говорили про трансфери Челсі, але я дещо бачу в Мудрику. Думаю, щось у ньому є. Він забив гол, у нього зараз три голи, він швидкий. Він дещо показує, і він має це робити, оскільки коштує 100 мільйонів фунтів, але це не його провина, – сказав Лінекер.

Важливо. У цьому сезоні Мудрик провів за Челсі 19 матчів у всіх турнірах (887 хвилин ігрового часу), у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. Челсі після перемоги над Крістал Пелес набрав вже 25 балів та йде на 10-му місці турнірної таблиці АПЛ.