Мрія промоутера: Усик може зустрітися з Ф'юрі після бою з Джошуа
Джерело:"Бокс-офіс. Боб Арум"
Непереможний Олександр Усик може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Це станеться, якщо Усик та Ф'юрі виграють свої наступні поєдинки.
Усик і Ф'юрі можуть битися за всі титули
Боб Арум, глава компанії Top Rank і промоутер Ф'юрі, заявив, що хоче організувати бій між Тайсоном та Усиком.
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Він зізнався, що мріє про цей бій, проте потрібно, щоб Усик здобув перемогу в поєдинку з Ентоні Джошуа, а Ф'юрі побив Деонтея Уайлдера.
За словами Арума, Усик та Ф'юрі можуть зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
Моя велика мрія, коли Тайсон переможе Уайлдера, а Усик – Джошуа, зателефонувати в Україну і організувати бій за об'єднання поясів у важкій вазі між Ф'юрі та Усиком,
– сказав Арум.
Що відомо про наступний бій Усика
- Український боксер у своєму третьому поєдинку у важкій вазі битиметься за звання чемпіона світу. У суботу, 25 вересня, Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа.
- На кону поєдинку будуть титули WBO, WBA, IBF, IBO, які належать Джошуа. Боксери зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок шоу о 22:00.
- Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони Лондона 2012 року.