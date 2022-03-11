Можуть плакати собі в д*пу засунути, – Зозуля про банер Аталанти з Маліновським та Міранчуком

Уболівальники Аталанти розгорнули на трибунах банер із зображеннями українця Руслана Маліновського та росіянина Олексія Міранчука. На плакаті футболісти тримаються за руки.

Яка може бути дружба між нами

Фанати бергамівського клубу вивісили на трибунах доволі провокативний банер із Маліновським та Міранчуком, які виступають в Аталанті. Плакат закликає до мирної дружби України та Росії, адже на ньому зображені по обидві сторони національні прапори цих країн.

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А футболісти тримаються за руки. На таку світлину відреагував український легіонер, який грає в Іспанії, Роман Зозуля. Нападник Фуенлабарди висловив позицію усіх українців, які просто проклинають росіян, які зі своїм "русскім міром" вдерлись в Україну, руйнують міста та вбиваються мирне населення.

Вони можуть ці плакати собі в д*пу засунути. Ми їм ніколи не пробачимо цього,

– прокоментував банер Роман Зозуля у фейсбуці.

Відзначимо, що даний плакат з'явився на трибунах у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Баєра. Поєдинок закінчився перемогою Аталанти 3:2. Безпосередню участь у звитязі бергамівського клубу взяв Маліновський. Руслан запам'ятався голом та двома асистами.

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