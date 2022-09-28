Можна сказати "дякую", – Гвоздик розповів, як втратив бізнес через путіна

Український боксер Олександр Гвоздик повертається на ринг після дворічної паузи. Він розраховує на проведення поєдинку цієї осені.

Гвоздик: Якби не він, то я би продовжував займатися бізнесом

Спортсмен закінчив з боксом у 2020 та почав займатися бізнесом. Однак плани його змінилися, він вирішив вже ж таки повернутися на ринг, оскільки втратив свій основний дохід.

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В інтерв'ю для сайту 24 каналу він розповів, хто завадив його бізнесу.

До речі, тут можна сказати "дякую", мені здається, людині, яку ненавидить вся Україна. Завдяки їй я повертаюся у бокс (сміється),

– сказав Гвоздик.

На кого ви натякаєте?

"Президент країни, яка на нас напала. Це жарт звичайно. Якби не він, то я би продовжував займатися бізнесом", – додав боксер.

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