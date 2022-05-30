Може залишитись в АПЛ: Ярмоленко визначиться зі майбутнім клубом після матчів збірної України

Андрій Ярмоленко офіційно покинув Вест Хем після чотирьох років у клубі. Однак українець може продовжити свою кар'єру в АПЛ.

Щедрий вибір для Ярмоленка

Інформація журналіста Ігоря Бурбаса дещо відрізняється від тих слів, які говорив агент футболіста Вадима Шаблія. Представник повідомляє, що пріоритетним варіантом продовження кар'єри українця є сонячна Туреччина.

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Бурбас же говорить про Англію. Начебто лідером збірної України цікавляться одразу два англійські клуби. Про які саме команди АПЛ йде мова наразі невідомо.

Також у своєму складі бачать Ярмоленка клуби Ла Ліги, МЛС та навіть Саудівської Аравії. Щодо іспанського чемпіонату, то футболістом цікавиться Севілья.

Свій вибір Андрій зробить після матчів збірної України. На національну команду чекає насичений перший місяць літа. Наразі Ярмоленко сконцентрований виключно на виступах у головній команді країни.

Також українця хочуть підписати представники Ла Ліги, МЛС та Саудівської Аравії. Остаточний вибір Ярмоленко робитиме вже після червневих матчів збірної України. Зараз він воліє концентрувати свою увагу виключно на виступах національної команди,

– говорить журналіст.

Ярмоленко разом зі збірною вирушив у Глазго, де Україна 1 червня зіграє у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги "синьо-жовті" проведуть зустріч проти Уельсу (5 червня). Ця битва за путівку на Мундіаль стане фінальною для підопічних Олександра Петракова. Нещодавно Андрій запевнив, що українські футболісти зроблять усе можливе, що вивести команду у Катар, але не дав жодних гарантій.

Дороги Ярмоленка та Вест Хема розійшлись

Чотири роки Андрій віддав англійському клубу. Однак за цей період так і не став вадливою персоною у команді. Ярмоленко здебільшого виходив із заміни та грав за другу команду "молотобійців".

У середині травня стало відомо, що українець покидає команду після закінчення контракту, який спливає 30 червня 2022 року. Клуб не сідав за круглий стіл, щоб продовжити угоду з правим вінгером.

27 травня Вест Хем офіційно попрощався з Ярмоленком, який тепло подякував уболівальникам команди ще після останнього домашнього матчу у сезоні-2021/2022.

У сезоні, що минув український легіонер провів 33 поєдинки, у яких забив 3 голи та зробив таку ж кількість результативних асистів.

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Андрій Ярмоленко визначатиметься зі своїм клубним майбутнім після матчів за збірну. До цього лідер національної команди воліє концентрувати увагу суто на плей-офф до ЧС та іграм Ліги націй.



Пріоритет українця – це залишитись в Англії, де комфортно родині і сам він ще не сказав свого останнього слова. Такий варіант дуже ймовірний, є конкретика з боку двох представників АПЛ.



Серед іншого – це пропозиції з іспанської Прімери та американської МЛС. Серед найбільш екзотичного - запрошення з Саудівської Аравії.

А в який бік на місці Ярмоли дивилися б ви?