Може проміняти Шахтар на учасника ЛЧ: Де Дзербі повернеться працювати в Італію
Джерело:Calciomercato
Вже незабаром донецький Шахтар може залишитись без головного наставника. Роберто Де Дзербі близький до повернення у рідну Італію.
Попрощався, щоб піти
Схоже, що ера Роберто Де Дзербі у Шахтарі закінчується. За інформацією видання, італійський наставник хоче повернутись на батьківщину, де продовжить тренерську кар'єру.
До теми Можливо, це був мій останній день у Шахтарі, – Де Дзербі натякнув на відхід із клубу
У спеціаліста є декілька пропозицій із Серії А, серед клубів, які пропонують Де Дзербі роботу, є Наполі. Начебто у квітні представники "блакитних" контактували з ще поки що головним тренером Шахтаря.
Наполі за два тури до закінчення чемпіонату йде на третьому місці у Серії А, а це місце у груповому раунді Ліги чемпіонів. У доробку клубу 73 очки.
Раніше Де Дзербі заявляв, що хотів би продовжити свою роботу у Шахтарі, але його доля на тренерському містку "гірників" залежить від того, чи розпочнеться наступний сезон-2022/2023 в Україні.
Але згодом натякнув на свій відхід із українського гранда, який вже забезпечив собі участь у груповому раунді Ліги чемпіонів у новому єврокубковому сезоні. Де Дзербі зворушливо попрощався з командою після останнього благодійному матчу проти Хайдука (3:3), зазначивши, що це міг бути його останній поєдинок на чолі "гірників". Про це у своїх коментарях згадували футболісти Шахтаря.
- Нагадаємо, що донецький клуб збирав кошти у благодійному турне на підтримку України. Італійський наставник похвалив українських уболівальників за гостинність та теплий прийом.
- Після такого вояжу Європою декілька футболістів Шахтаря вирушили у розташування збірної України, яка у Словенії готується до гри проти Шотландії.
Тренерська кар'єра Де Дзербі у Шахтарі
- 42-річний фахівець очолив донецький клуб у травні 2021 року.
- Роберто Де Дзербі пов'язує контракт із Шахтарем до кінця червня 2023 року. Швидше за все, що італієць розірве угоду.
- "Гірники" під керівництвом колишнього тренера італійського Сассуоло провів 30 матчів, у яких здобув 20 перемог, розписав 5 мирових та зазнав 5 поразок.
- Де Дзербі здобув із Шахтарем перемогу у Суперкубку України у сезоні-2021/2022.
- Перше коло УПЛ Шахтар закінчився у статусі лідера таблиці, випереджаючи Динамо на два очки. Але через війну УАФ достроково закінчила нинішній сезон. Призери чемпіонату не було нагороджені.