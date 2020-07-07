МОЗ відмовило "Динамо" пустити фанатів на фінал Кубка України: деталі
Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 таки відбудеться без фанатів. Міністерство охорони здоров'я України відмовило київському "Динамо", яке просило відкрити декілька секторів.
Про те, що футбольні матчі в Україні надалі будуть проходити без вболівальників, під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
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Епідемситуація не дозволяє відкрити стадіони
Степанов заявив, що на цей момент епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє проводити матчі з уболівальниками.
Тому МОЗ не може підтримати заклик "Динамо" відкрити сектори ОСК "Металіст" у Харкові на фінальний матч Кубка України.
Степанов також повідомив, що МОЗ постійно шукає варіанти, у який спосіб можна повернутися до повсякденного життя та відкрити стадіони для вболівальників.
У Харківській області, де відбудеться фінал, станом на 7 липня підтверджено 2 371 випадок зараження COVID-19. Уже одужали 1 224 людини, 93 – померли.
Повідомлялося, що фінальна гра під загрозою зриву. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила проведення заходів за участю понад 10 осіб.