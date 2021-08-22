Мої помічники і ми завжди туди потрапляли, – Петраков назвав завдання на чолі збірної України

Збірна України з футболу вже 1 вересня продовжить відбір на чемпіонат світу-2022 під орудою нового наставника. З виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовті" зустрінуться з Казахстаном.

Петраков: Я собі поставив завдання

У перших трьох турах українці зіграли внічию проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Збірна України опинилася у скрутному становищі, адже будь-яка наступна невдача може завадити команді вийти на ЧС-2022.

До речі Тренер Чорноморця Анненков буде працювати з Петраковим у збірній України

Наставник збірної України Олександр Петраков заявив, що він поставив собі завдання вивести команду на Мундіаль у Катарі.

Я собі поставив завдання. Я вже давно працюю – мені нецікаво це, якщо нікуди не вийти. Мені цікаві фінальні стадії чемпіонатів Європи та світу. Мої помічники і ми завжди туди потрапляли, бо інакше – нецікаво. Завдання одне – потрапити в Катар,

– заявив Петраков.