Моя ціль – зіграти на чемпіонаті світу, – Еріксен заявив про наміри повернутися у футбол
Джерело:DR1
Данський футболіст Крістіан Еріксен, який під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії пережив зупинку серця, розповів про свої плани у футболі. Півзахисник заявив, що перебуває у хорошій формі.
Еріксен: Я хочу грати
Гравець заявив, що його головною ціллю є виступ на чемпіонаті світу-2022. Він наголосив, що фізичного готовий до виступів на такому рівні.
Варте уваги Еріксен приступив до тренувань вперше після зупинки серця на Євро-2020
Футболіст переконаний, що його проблеми зі здоров'ям не є перепоною на шляху до мундіалю, який відбудеться в Катарі
Моя ціль – зіграти на чемпіонаті світу в Катарі. Я хочу грати. Таким був хід моїх думок увесь цей час. Це моя мета, моя мрія. Чи мене оберуть – це інше питання. Але моя мрія – повернутися. Я впевнений, що можу, тому що не почуваюся якось інакше. Фізично я вже в топформі,
– заявив півзахисник.
Гравець данської збірної зазначив, що наразі у нього є час довести, що він перебуває на тому ж самому рівні. Також він додав, що оцінювати його є завданням тренера команди.
Що відомо про футболіста
- Під час першого матчу групової стадії Євро-2020 між Данією та Фінляндією в Еріксен знепритомнів на полі. Виявилося, що у футболіста стався серцевий напад.
- На щастя, півзахисника вдалося врятувати. Та пізніше гравцю вживили під шкіру штучний дефібрилятор (ІКД) для стимуляції серцевої активності.
- Через особливості футбольного законодавства Італії, пов'язані з допуском до змагань спортсменів із ІКД, клуб данського гравця Інтер, за який він грав з 2020 року, був вимушений розірвати контракт із футболістом.