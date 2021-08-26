У першому таймі матчу між збірними Данії та Фінляндії в Копенгагені півзахисник Крістіан Еріксен переніс серцевий напад і впав на поле.

Однак йому одразу надали допомогу медики, які були на стадіоні. Гру довелося перервати. Завдяки швидкій реакції і висококваліфікованої невідкладної допомоги медичної служби Еріксен був приведений до тями

Хто отримав нагороду

Медична бригада на стадіоні: Могенс Кройцфельдт (керівник медичної служби), Фредерік Фленстед (медичний менеджер стадіону), Андерс Боесен (лікар швидкої допомоги), Педер Ерсгор (лікар)

Медичні працівники УЄФА на стадіоні: Йенс Кляйнефельд, Валентин Веліков

Медичний персонал збірної Данії: Мортен Скьольдагер (фізіотерапевт збірної), Мортен Боесі (лікар збірної).

Також нагороду отримав і капітан збірної Данії Сімон К'єр. Він першим привів Еріксена в положення для реабілітації, став робити початкову процедуру непрямого масажу серця та ініціював побудову навколо Крістіана живої стіни з гравців, поки з ним працювали медики. Він також знайшов слова підтримки для дівчини Еріксена.

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"Капітан датської збірної удостоївся цієї честі за миттєву реакцію та допомогу Еріксену, а також видатні лідерські якості", – заявили в УЄФА.

Нагорода президента УЄФА вручається за видатні досягнення, заслуги на професійній ниві і виняткові особисті якості.