Сподіваємося, що українські діти усміхатимуться частіше, – Моурінью про матч з Шахтарем
Джерело:ФК Шахтар
Нещодавно у рамках благодійної зустрічі італійська Рома зустрічалася з донецьким Шахтарем. Підопічні Жозе Моурінью не залишили шансів на перемогу українському клубу.
Моурінью: Українці демонструють, наскільки є згуртованими
Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував благодійний матч з Шахтарем (5:0). Він висловив свою підтримку українському народові.
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"На такі благодійні матчі можна дивитися з двох боків. Один – футбольний, і для нас важливо грати з гарною командою, командою, яка любить грати у футбол, любить будувати гру від задньої лінії, адже це створює складнощі, що добре для нас перед початком сезону.
Також є інший бік – людський. І звісно, я вважаю, що всі на цьому стадіоні стоять разом в питанні підтримки України та її народу в такий складний період. Тому, на мою думку, люди прийшли з двох причин: подивитися футбол та підтримати", – сказав тренер італійської команди.
За словами фахівця, він глибоко відчуває проблеми українців. Він бажає Україні щастя та миру.
Мені більше подобається називати це людським боком футболу. Футбол – сильна гра. Футбол може показати людські емоції. Та, звісно, усі, хто був присутній на цьому стадіоні, глибоко відчувають проблеми українського народу. Я вважаю, що українці демонструють, наскільки є згуртованими, сміливими та дружніми. І тут немає що додати. Звісно, ми всі хочемо щастя, миру. Ми бачили багато українських дітей, їхні красиві обличчя, усмішки. Вони продовжують усміхатися. Сподіваємося, вони усміхатимуться іще частіше,
– додав Моурінью.
Рома – Шахтар: головне
- Благодійний матч Рома – Шахтар відбувся 7 серпня. Домашній стадіон італійської команди "Стадіо Олімпіко" був переповненим. Усі квитки на зустріч були продані ще за два дні до початку матчу.
- Поєдинок наочно показав різницю у нинішньому стані команд. Римляни з перших хвилин захопили ініціативу, обклали гірників та забили три ще до перерви.
- У другому таймі, гра особливо не змінилася. Господарі знову домінували, у підсумку Рома забила ще два і закінчили з рахунком 5:0.