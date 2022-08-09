Сподіваємося, що українські діти усміхатимуться частіше, – Моурінью про матч з Шахтарем

Нещодавно у рамках благодійної зустрічі італійська Рома зустрічалася з донецьким Шахтарем. Підопічні Жозе Моурінью не залишили шансів на перемогу українському клубу.

Моурінью: Українці демонструють, наскільки є згуртованими

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував благодійний матч з Шахтарем (5:0). Він висловив свою підтримку українському народові.

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"На такі благодійні матчі можна дивитися з двох боків. Один – футбольний, і для нас важливо грати з гарною командою, командою, яка любить грати у футбол, любить будувати гру від задньої лінії, адже це створює складнощі, що добре для нас перед початком сезону.

Також є інший бік – людський. І звісно, я вважаю, що всі на цьому стадіоні стоять разом в питанні підтримки України та її народу в такий складний період. Тому, на мою думку, люди прийшли з двох причин: подивитися футбол та підтримати", – сказав тренер італійської команди.

За словами фахівця, він глибоко відчуває проблеми українців. Він бажає Україні щастя та миру.

Мені більше подобається називати це людським боком футболу. Футбол – сильна гра. Футбол може показати людські емоції. Та, звісно, усі, хто був присутній на цьому стадіоні, глибоко відчувають проблеми українського народу. Я вважаю, що українці демонструють, наскільки є згуртованими, сміливими та дружніми. І тут немає що додати. Звісно, ми всі хочемо щастя, миру. Ми бачили багато українських дітей, їхні красиві обличчя, усмішки. Вони продовжують усміхатися. Сподіваємося, вони усміхатимуться іще частіше,

– додав Моурінью.

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