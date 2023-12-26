Раптовий дзвінок від Моуріньо: тренер перервав пресконференцію після гри в Суперкубку Єгипту

Вчора, 25 грудня, Модерн Фьюче в півфіналі Суперкубка Єгипту в серії пенальті обіграли Пайрамідс. Після матчу сталася пресконференція, де стався кумедний інцидент.

Йдеться про наставника Модерн Ф'юче Рікардо Формосіньо. Коли відповідав на запитання журналістів, у нього задзвонив телефон, пише 24 Канал.

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Раптовий дзвінок від колеги

З'ясувалося, це був Жозе Моуріньо, який хотів привітати свого колишнього асистента з перемогою. Формосіньо перервав спілкування з журналістами та взяв слухавку від Моуріньо, якого, як і раніше, називає "Бос".

Кумедний інцидент під час пресконференції: дивіться відео

Що відомо про єгипетський клуб

Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті Ф'ючер виявився сильнішим – 14:13. У фіналі Суперкубка Єгипту Ф'ючер зіграє з переможцем пари Аль-Ахлі – Кераміка Клеопатра.

Підопічні Формосіньо посідають дев'яту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-лізі Єгипту. Його команда має в активі 13 пунктів.

Формосіньо працював із Моуріньо у 2016 – 2020 роках як асистент у Манчестер Юнайтед і Тоттенхемі.